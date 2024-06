Due incidenti in meno di 1 ora a Capaccio Paestum: ferito un centauro

Due incidenti in meno di un'ora, a Capaccio Paestum, in questa domenica pomeriggio. Per iniziare, si è verificato un tamponamento a catena in via Foce Sele, in direzione Salerno. Fortunatamente, nessun ferito grave ma solo tanto spavento: sul posto, i carabinieri per i rilievi del caso.

Il secondo sinistro

Sempre a Capaccio, in località Laura, un'auto ed uno scooter si sono scontrati: ad avere la peggio, il centauro condotto in ospedale dai sanitari del 118. Sul luogo, come riporta Infocilento, anche la Polizia Municipale che ha avviato le indagini per far luce sulla dinamica e sulle cause dell'accaduto.