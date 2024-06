Doppio incidente a Capaccio Paestum domenica sera. In due episodi distinti, due persone sono state investite da veicoli in transito.

Gli incidenti

Il primo incidente è avvenuto in via Magna Grecia, dove un minorenne straniero di Agropoli è stato travolto da un’auto mentre era in sella al suo scooter. Il conducente del veicolo è fuggito subito dopo l'impatto. Fortunatamente, il giovane ha riportato solo ferite lievi ed è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato in ospedale. Nel secondo episodio, a Licinella, un uomo è stato investito da un minorenne alla guida di una minicar 50. Anche in questo caso, la vittima è stata trasportata in ospedale. I carabinieri stanno indagando su entrambi gli incidenti per chiarire le dinamiche.