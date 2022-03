Auto si ribalta a Capaccio e finisce in una cunetta, due donne in ospedale

Sbandano con l’auto e vanno fuori strada. E' accaduto questa mattina a Capaccio Paestum, quando la conducente di un’auto, per cause in fase di verifica, ha perduto il controllo, ribaltandosi sulla carreggiata e finendo in una cunetta nei pressi del Capoluogo.

L'intervento

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa e di un'associazione, che hanno trasferito i feriti, due donne di nazionalità romena, presso gli ospedali di Eboli e Battipaglia per le cure e i soccorsi. Secondo un primo bollettino, hanno riportato entrambe politraumi al corpo ed al volto. Sulla dinamica hanno lavorato gli agenti della polizia municipale, insieme ai vigili del fuoco.