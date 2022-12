Incidente tra due auto a Capaccio Paestum: muore un 45enne

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. Oggi pomeriggio un’automobile (Opel Meriva) si è scontrata con un’altra vettura (Mercedes) lungo la Strada Provinciale 276 a Santa Venere di Capaccio Paestum.

I soccorsi

Nel violento impatto l’Opel Meriva, guidata da Salvatore De Martino, 45 anni, è uscita fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro un albero. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Vallo della Lucania, mentre la moglie che era con lui in auto insieme ad uno dei due figli, è stata condotta al nosocomio di Battipaglia.

Il dramma

Il 45enne, nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita, è deceduto in serata per cause in corso di accertamento. La Procura di Vallo, informata dell’accaduto dai carabinieri, ha disposto l’esame autoptico sul cadavere.