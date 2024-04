Grave incidente stradale a Capaccio Paestum su Viale della Repubblica. Il sinistro ha coinvolto una Peugeot 308 cabrio e un furgone Fiat Doblò di Enel. L'auto e il furgone si sono scontrati frontalmente, causando il ribaltamento del furgone sulla pista ciclabile. Il conducente della Peugeot è rimasto incastrato e liberato dai vigili del fuoco, mentre il conducente del furgone ha subito un trauma cranico. Entrambi sono stati urgentemente trasportati in ospedale in condizioni critiche. I carabinieri sono intervenuti per gli accertamenti necessari.