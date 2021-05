Incidente tra moto e trattore a Capaccio Paestum: morto 43enne

Nel violento impatto, avvenuto in via Sandro Pertini, è deceduto, Valerio Punzi, originario di Brescia, che era in sella allo scooter. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri

Dramma, questa sera, in località Rettifilo a Capaccio Paestum, dove si è verificato un incidente stradale tra un trattore e una moto (Yamaha T-Max). Nel violento impatto, avvenuto in via Sandro Pertini, è deceduto un uomo di 43 anni, Valerio Punzi, originario di Brescia, che era in sella allo scooter.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare che confermarne il decesso. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica ed accertare le responsabilità del sinistro.