Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 15 in località Ponte Barizzo a Capaccio Paestum. Una motocicletta e un'auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

I soccorsi

Sul posto immediato l'arrivo del 118, che ha fornito i primi soccorsi ai feriti. Successivamente, le persone coinvolte sono state trasferiti agli ospedali di Eboli e Vallo della Lucania per ulteriori cure. Le forze dell'ordine stanno indagando per determinare le circostanze esatte che hanno portato allo scontro.