Tensione, stamattina, lungo la SP 175 a Capaccio Paestum: l'auto di un postino si è improvvisamente ribaltata, per cause da accertare. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato in ospedale, per le cure del caso.

Indaga, dunque, la Polizia Municipale, per far luce sull'accaduto.