Incidente mortale tra Capaccio e Roccadaspide, auto contro furgone: perde la vita un 70enne

Incidente mortale oggi, sulla SS166, tra Capaccio Paestum e Roccadaspide. Per cause da accertare, infatti, una Fiat Punto si è scontrata con un furgone: ad avere la peggio, il conducente dell'auto. Il 70enne è morto per il violento impatto.

I rilievi

Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri: si indaga per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.