Incidente a Capaccio, Smart si ribalta nella rotatoria: ragazza ferita

Paura, questa mattina, a Capaccio Paestum, dove una Smart, guidata da una ragazza del post, si è improvvisamente ribaltata mentre girava in una rotatoria. L’incidente è avvenuto tra Via Procuzzi e Viale della Repubblica.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno preso in cura la giovane che, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.