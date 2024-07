Incidente a Capitello, centauro soccorso e condotto in Rianimazione

Brutto incidente, nel pomeriggio di oggi, a Capitello di Ispani, nel salernitano. Per cause da accertare, un uomo ha perso il controllo della guida del suo scooter, sbandando e finendo contro il marciapiede. Soccorso dal 118, il malcapitato è stato condotto prima all'ospedale di Sapri e poi, per le gravi ferite riportate, è stato trasferito al “Ruggi” di Salerno.

Indagano, dunque, i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.