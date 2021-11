Drammatico incidente in Cilento: anziano muore dopo due giorni di agonia

Sangue sull'asfalto, in Cilento: un uomo di 90 anni ha perso la vita dopo due giorni di agonia, a seguito di un incidente stradale che si è verificato sabato. Armando Figliolia, questo il nome della vittima, era a bordo di un'auto con la famiglia a Casal Velino, in località Velina: per cause da accertare, la loro vettura si è scontrata con un altro veicolo in corsa sulla direzione opposta.

Troppo gravi le ferite riportate per l'anziano che è spirato all'ospedale di Vallo dopo 48 ore dal sinistro. Dolore.