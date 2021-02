Incidente a Casal Velino, auto sbanda e finisce fuori strada: morto bimbo di 4 anni

La tragedia si è consumata, nel primo pomeriggio, in località Verduzio. La madre e la sorellina del piccolo sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri

Tragedia, nel primo pomeriggio, a Casal Velino, dove si è verificato un drammatico incidente stradale in località Verduzio. Secondo una prima ricostruzione, un’automobile con a bordo una donna con i suoi due figli piccoli (un maschietto e una femminuccia) sarebbe improvvisamente sbandata a causa del manto stradale scivoloso finendo in una cunetta.

I soccorsi

Nel violento impatto ha perso la figlia il bambino di 4 anni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La mamma e la sorellina sono state trasportate all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania: le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania.