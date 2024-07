Incidente mortale a Casal Velino: perde la vita un 70enne, ferita una donna

Incidente mortale, ieri sera, a Casal Velino: un 70enne ha perso la vita in località Ardisani, al bivio di Acquavella. Nonostante i soccorsi dei sanitari del 118, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Pare che la vittima sia stata colpita da un malore, perdendo il controllo della guida e schiantandosi contro una vettura guidata da una donna, poi condotta presso l'ospedale di Vallo per le ferite riportate. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso.