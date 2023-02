Incidente sull'A30, all'altezza di Mercato San Severino: ferita una donna

Brutto incidente, in serata, sulla A30 Caserta – Roma, nei pressi dell'uscita di Mercato San Severino: per cause da accertare, pare che un'auto sua sbandata finendo contro il guardrail. Ferita, la conducente che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e condotta in ospedale per le cure del caso.

Il tamponamento

A seguito del sinistro, secondo quanto riporta Salernonotizie, si sarebbe verificato un lieve tamponamento tra le auto in corsa, senza gravissime conseguenze. Indagano, le forze dell'ordine, per far luce sull'accaduto.