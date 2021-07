Castel San Giorgio, investita mentre attraversa incrocio: 69enne in ospedale

La donna ha riportato diverse fratture e lesioni. E' stata operata nella notte. Ha 69 anni e si trova in terapia intensiva, in prognosi riservata

Grave incidente stradale mercoledì scorso, a Castel San Giorgio, quando una donna è stata travolta mentre attraversava la strada in via Dante Alighieri. Si tratta di un'ex infermiera in pensione

Il sinistro

La donna ha riportato diverse fratture e lesioni. E' stata operata nella notte. Ha 69 anni e si trova in terapia intensiva, in prognosi riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri e la polizia municipale, con i rilievi e il sequestro di due auto, che si erano scontrate in precedenza, in attesa di capire meglio la dinamica dei fatti. L'uomo che ha investito la donna è stato denunciato a piede libero per lesioni.