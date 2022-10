Incidente mortale a Castel San Giorgio: perde la vita una giovane, grave un altro ragazzo

Sangue in strada, alle prime luci dell'alba di oggi, a Castel San Giorgio: per cause da accertare, all'incrocio di Torello, al confine con Siano, due auto si sono violentemente scontrate. Purtroppo, ha perso la vita una 20enne ed un altro giovane è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per far luce sull'accaduto. Intanto, la sindaca Paola Lanzara ha espresso la sua vicinanza e quella dell'amministrazione comunale alla famiglia della giovane vittima. Dolore.