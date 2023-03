Incidente tra auto e ambulanza a Castel San Giorgio: muore ragazzo di 28 anni

Un'altra vita spezzata a causa di un incidente stradale in provincia di Salerno. Alle ore 6:15 circa, sulla A30 Caserta-Salerno è stata temporaneamente chiusa l'entrata di Castel San Giorgio in entrambe le direzioni, per un incidente avvenuto in prossimità dell'entrata che ha visto coinvolte un'auto ed un'ambulanza. Nell'incidente ha perso la vita un ragazzo di 28 anni che era alla guida della vettura mentre altre due persone sono rimaste ferite.

I soccorsi

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i sanitari del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato non si registrano disagi alla circolazione. In alternativa si consiglia di utilizzare le entrate di Mercato San Severino o Nocera Pagani.