Brutto incidente a Castel San Lorenzo, sulla statale 166: per cause da accertare, si sono scontrati una jeep e un camion.

I rilievi

Ad avere la peggio, la conducente dell'auto con suo figlio, entrambi soccorsi e finiti in ospedale per le cure del caso. Si indaga, per ricostruire le cause e la dinamica del sinistro.