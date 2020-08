Incidente a Castellabate: centauro sbanda e finisce in un dirupo

Brutto incidente, stamattina, a Castellabate, precisamente tra San Marco e Santa Maria, in località Cennito. Per cause da accertare, infatti, un giovane a bordo di uno scooter ha perso il controllo della guida, finendo in un dirupo.

L'intervento

Sul posto, i soccorsi del 118 che hanno condotto il malcapitato all'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e i vigili del fuoco. Indagano, le forze dell'ordine, per ricostruire le cause del sinistro.