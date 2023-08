Incidenti nel salernitano: camion si ribalta a San Marco, un altro tir perde il suo carico sull'A2 del Mediterraneo

Brutto incidente a San Marco di Castellabate: un camion, per cause da accertare, si è ribaltato, finendo su due auto in sosta. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente portandolo in ospedale, nonchè i vigili del fuoco e la polizia municipale. Si indaga, dunque, per ricostruire le cause del sinistro.

I disagi

Intanto, nel primo pomeriggio, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, un altro tir ha perso il suo carico di pomodori, all'altezza di Battipaglia: sul posto l'Anas, per ripristinare la circolazione regolare e la Polstrada. Nessuna grave conseguenza, ma solo dei rallentamenti al traffico.