Video sui social mentre guida: incidente a Castellabate

Brutto incidente a Castellabate, nei pressi della via del Mare. Un giovane alla guida della sua auto, intento a filmarsi per un video sui social, ha perso il controllo della sua vettura che dopo essere finita contro il guardrail si è ribaltata.

L'intervento

Sul posto, i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso. Fortunatamente, nulla di grave per l'automobilista che è stato in ogni caso condotto in ospedale per accertamenti.