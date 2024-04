Incidente sulla Via del Mare, in serata, lungo la strada che collega San Marco di Castellabate a Ogliastro Marina. Per cause da accertare, infatti, un'auto e un Suv si sono violentemente scontrati, in località Buonanotte.

I rilievi

Fortunatamente, nessun ferito, ma solo tanto spavento. Sul posto, i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.