È di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto in mattinata sulla via del Mare a Castellabate. Secondo quanto riporta StileTv, un’auto con a bordo tre turisti inglesi, per evitare un’altra vettura che stava sopraggiungendo dalla corsia opposta, avrebbe concluso la sua corsa nel fossato posto ai margini della carreggiata.

L'incidente

Sul posto immediato l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno trasportato i tre malcapitati all’ospedale di Vallo della Lucania. Nessuno, per fortuna, si trova in condizioni gravi. Rilievi del caso affidati alla polizia locale