Castelnuovo: auto giù dalla scarpata, ferito incastrato nell'abitacolo

Dramma sfiorato a Castelnuovo, dove, ieri notte, un uomo, per cause da accertare, è precipitato con l’auto in una scarpata, nei pressi delle pale eoliche. Sul posto, i sanitari del 118 che, in eliambulanza, insieme ai vigili del fuoco, hanno estratto e soccorso il malcapitato rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura.

L'uomo, dunque, è stato ricoverato presso l’Ospedale del Mare di Napoli: indagano, intanto, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.