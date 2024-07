Castelnuovo Cilento, incidente frontale fra due auto: ci sono feriti

In tarda mattinata, intorno alle 11, a Velina di Castelnuovo Cilento si è verificato un incidente stradale. Due auto si sono scontrate frontalmente in via Vigne, nei pressi del Centro Commerciale.

I rilievi

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze, che hanno trasferito le persone coinvolte all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti precauzionali. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari e determinare le cause dell'incidente. Le condizioni dei feriti non sono state ancora rese note.