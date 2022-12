Incidente a Castelnuovo Cilento, spunta un cinghiale in strada: investito e ucciso da un'auto

Brutto incidente a Castelnuovo Cilento, nella frazione Velina. Un cinghiale, infatti, è spuntato improvvisamente in strada: un’auto in corsa si è schiantata contro l’ungulato, uccidendolo per il violento impatto.

Il fatto

Danni ingenti all'auto, mentre solo tanto spavento per il conducente. Torna sotto i riflettori, dunque, il problema relativo alla presenza non controllata dei cinghiali sulle strade.