Incidente tra auto e moto a Castiglione: ferito centauro

Paura, questa mattina, in Costiera Amalfitana, dove un’auto (Fiat 500X) e una moto di sono scontrate a Castiglione di Ravello. Ad avere la peggio il giovane in sella allo scooter che è caduto rovinosamente sull’asfalto. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

Sul posto la Polizia Locale per accertare dinamica e responsabilità del sinistro. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.