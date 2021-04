Cava: incidente in serata, ingenti danni alle auto

Per cause da accertare, due vetture si sono violentemente scontrate: una delle due è anche finita contro il palo dell’impianto di illuminazione

Incidente, ieri sera, a Cava, tra viale Marconi e via Matteo della Corte: ingenti danni alle carrozzerie delle due auto che, per cause da accertare, si sono scontrate. Una delle due vetture è anche finita contro il palo dell’impianto di illuminazione.

L'intervento

Sul posto, i sanitari e le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la l'accaduto.