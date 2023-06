Grave incidente a Cava de' Tirreni su via XXV luglio. Secondo quanto riporta La Città, intorno alle 14 un camion ha travolto una motocicletta con a bordo due persone.

I soccorsi

Sul posto, allertati dal camionista stesso, gli operatori del 118 e la polizia di stato. Il camionista, secondo quanto riferito alle forze dell'ordine, non avrebbe visto la moto nei pressi del semaforo. Per i due feriti, per fortuna, lesioni lievi guaribili in pochi giorni.