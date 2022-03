Cava, positiva al test per alcol e droga la donna che ha investito 4 persone

E' indagata per lesioni stradali plurime una donna di Cava de' Tirreni, di 39 anni, che sabato scorso in via Foscolo, a Caa de' Tirreni, località Petraro, ha investito quattro persone. Una di queste, un volontario della Croce Rossa di 60 anni, si trova in condizioni gravissime al Ruggi, in prognosi riservata. La donna era positiva all'alcol test e a quello della droga, secondo quanto accertato dalla polizia municipale di Cava

Le indagini

I caschi bianchi hanno consegnato l'informativa alla Procura di Nocera Inferiore, che indaga sull'episodio. Una ragazza ha rimediato, a seguito dell'incidente, una frattura. I quattro erano fermi in strada perchè stavano portando l'auto dal carroziere. Anche il genero del 60enne si trova in Ortopedia, a seguito di un politrauma. La donna guidava un Suv. Il resto delle persone ferite si trova all'ospedale di Cava, mentre sono gravissime le condizioni del 60enne, ricoverato invece al Ruggi.