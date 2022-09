Due incidenti in poche ore, nel salernitano: feriti un automobilista a Cava e un centauro ad Eboli

Brutto incidente, poco dopo le 6 di stamattina a Cava, in via Avallone: un automobilista ha perso il controllo della guida, finendo contro un muro. Esplosi entrambi gli airbag della vettura: sul posto, i sanitari del 118 per soccorrere il malcapitato al volante e i carabinieri per i rilievi del caso.

L'altro incidente

Intanto, nella tarda serata di ieri, un’auto ed una moto si sono scontrate in via Tavoliello, a Eboli. Ad avere la peggio, il centauro che è stato soccorso e condotto d'urgenza in ospedale, con gravi ferite. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.