Incidente mortale nella notte: giovane centauro perde la vita a Cava

Tragedia nella notte di sabato, a Cava de' Tirreni: un giovane, per cause ancora da verificare, ha perso la vita sul suo scooter, nei pressi del ponte di Pregiato, sembra scontrandosi con una vettura. Troppo violento l'impatto: purtroppo il centauro ha perso la vita, mentre risulta che la persona a bordo con lui sia stata ricoverata in ospedale.

Gli accertamenti

Strazianti, le urla della madre giunta sul posto intorno alle 5, accanto alla pozza di sangue dove giaceva la vittima. Non si conoscono le dinamiche e le cause del sinistro: sul luogo i sanitari e i carabinieri. Si indaga, dunque, per far luce sul nuovo dramma registrato nella strada dove i residenti, da tempo, lamentano l'eccesso di velocità da parte dei veicoli in corsa. Saranno anche le telecamere della zona a fornire elementi utili agli accertamenti. Dolore.