Perde il controllo dell'auto e finisce contro guardrail, giovane in ospedale

Un ragazzo di 27 anni di Cava è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale, giorni fa, sull'autostrada per Napoli in direzione Angri. Ora si trova al Cardarelli. Il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo contro un guardrail

Il sinistro

Sull'episodio ha svolto i rilievi del caso la Polizia stradale, così come il 118 che ha invece soccorso il ragazzo trasferendolo in ospedale. Il giovane si trova ora ricoverato in gravi condizioni, in ragione di ferite alle gambe e alle braccia, oltre che alla testa.