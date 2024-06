Incidente con lo scooter, muore un giovane a Cava de' Tirreni

Un ragazzo di giovane età, a Cava de' Tirreni, è deceduto a seguito di un incidente stradale. L'episodio si è verificato in serata e ora è al vaglio delle forze dell'ordine. Il giovane, di 17 anni, era originario di Castel San Giorgio.

Il sinistro

Sul posto sono giunti i volontari del 118 della Croce Azzurra di Nocera Superiore, oltre ai carabinieri e alla polizia locale, impegnati a ricostruire la dinamica del sinistro. Da verificare il coinvolgimento di altri mezzi di circolazione, come un camion, che avrebbe impattato con lo scooter. Il ragazzo indossava il casco. L'incidente si è verificato in via XXV Luglio.