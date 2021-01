Incidente a Cava: scooter "schiacciato" tra auto e bus, il centauro si salva

Brutto incidente a Cava de' Tirreni: un centauro ha rischiato di restare schiacciato tra un'auto e un bus, in via XXV luglio. Il malcapitato era in attesa che il pullman, in sosta alla fermata, ripartisse, quando ha udito una brusca frenata ed è balzato giù dal motorino, correndo sul marciapiede.

Una donna al volante, infatti, ha tamponato il pullman, finendo anche contro lo scooter che è rimasto schiacciato tra i due mezzi. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso il ragazzo e le forze dell'ordine. Dramma sventato.