Travolto da un camion mentre si trovava in sella alla sua bici. È accaduto questa mattina in località San Lorenzo a Cava de’ Tirreni. Il malcapitato è stato trasportato in stato di incoscienza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove si trova ricoverato in codice rosso. Sul posto Croce Azzurra, carabinieri e polizia locale.