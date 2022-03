Due incidenti in 24 ore nel salernitano, grave anche un volontario della Croce Rossa

Brutto incidente, ieri sera, a Cava: un volontario della Croce Rossa è stato investito insieme a tre persone della sua famiglia da una donna alla guida di un auto. Secondo una prima ricostruzione la automobilista, alla guida di un Suv, ha perso il controllo della vettura e ha tamponato un’auto che a sua volta ha travolto i quattro pedoni. I malcapitati sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo, per poi essere trasferiti al Ruggi di Salerno. Due dei 4 feriti, tra cui il volontario coinvolto, sono in prognosi riservata.

Il post della Croce Rossa

"Il volontario, che era a piedi, purtroppo, dopo l'impatto e il trasporto in ospedale, versa in condizioni abbastanza critiche.- scrivono dalla Croce Rossa di Cava - Restiamo in attesa di evoluzioni sul suo stato di salute, e chiediamo sia a chi lo conosce, sia a chi cerca semplicemente di dare una notizia, di mostrare rispetto, restando in silenzio e limitandosi a restare vicini nel cuore e nella speranza, a lui e alla sua famiglia. Grazie".

L'altro incidente

Intanto, un altro grave incidente si è verificato sulla Cilentana, questa sera, nei pressi dello svincolo Agropoli nord. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate: tre i feriti soccorsi dai sanitari del 118 e condotti in ospedale. Indagano, i carabinieri di Agropoli per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.