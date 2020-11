Incidente a Celle di Bulgherie: auto si ribalta, ferita una giovane

Brutto incidente, nei pressi del bivio di San Severino di Centola, a Celle di Bulgheria. Come riporta Ondanews, una 24enne residente a Poderia, per cause da accertare, ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, una Smart, che si è capovolta.

I soccorsi

Sul posto, immediato è stato l’arrivo dei carabinieri, dei sanitari del 118 e dei militari di Marina di Camerota: la malcapitata è stata trasferita presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri per i dovuti accertamenti. Per lei, ad ogni modo, nulla di grave.