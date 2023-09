Incidente tra auto e moto a Centola: 28enne finisce in ospedale

Si è temuto il peggio, la scorsa notte, a Centola, dove un’auto e una motocicletta si sono improvvisamente scontrate per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio, il 28enne che era in sella alla moto, il quale è caduto rovinosamente sulla carreggiata. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto all’ospedale di Vallo della Lucania, ma le sue condizioni di salute non sono gravi. Illeso il conducente della vettura. Su dinamica e responsabilità sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.