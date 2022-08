Incidente sulla Cilentana, perde il controllo della moto e cade: morto 22enne

Nuovo incidente mortale nel salernitano. Questa volta a perdere la vita è un ragazzo di 22 anni, S. F le sue iniziali, residente a Montano Antilia.

La tragedia

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in sella alla sua motocicletta quando è improvvisamente scivolato finendo contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Sul posto (tra gli svincoli di Centola e Massicelle) sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Vani i numerosi tentativi di rianimarlo. Su quanto accaduto sono in corso le indagini della Polizia Stradale.