Incidente a Centola, auto si schianta contro muro e poi si ribalta: quattro feriti

Paura, ieri sera, nei pressi di Centola, nel Cilento, dove un’automobile si è improvvisamente ribaltata dopo essersi schiantata contro un muro per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

A bordo vi erano quattro persone che sono rimaste ferite e che, successivamente, sono state trasportate all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e al nosocomio dell’ “Immacolata” di Sapri. Le condizioni più critiche riguardano un’anziana. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Municipale e anche quelli della Polstrada per ricostruire la dinamica del sinistro.