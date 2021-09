Incidente a Salerno, pedone investito da una Smart: è grave

Sul posto è giunta un’ambulanza medicalizzata della Croce Bianca insieme ad una infermieristica dell’Humanitas. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri

Paura, questa sera, in zona centro a Salerno, dove un pedone è stato investito da una Smart mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza medicalizzata della Croce Bianca insieme ad una infermieristica dell’Humanitas. Il malcapitato è stato trasportato in codice rosso all’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” dov’è stato preso in cura dai medici. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri