Due auto si sono scontrate oggi pomeriggio sulla strada Cilentana nei pressi dell'uscita di Ceraso, ferendo tre persone. Sul posto i volontari della Misericordia di Vallo della Lucania, che hanno portato i feriti all'ospedale San Luca. Per fortuna le persone coinvolte nel sinistro non sono in gravi condizioni. I carabinieri di Vallo della Lucania stanno indagando per ricostruire le cause dell'incidente.