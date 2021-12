Incidente a Ceraso: non inserisce il freno a mano e viene travolto dalla sua auto

Dramma a Santa Barbara di Ceraso, venerdì: un uomo è stato investito dalla sua auto, avviata in discesa in quanto senza freno a mano inserito. Il malcapitato è stato travolto in un terreno di sua proprietà, come riporta Infocilento: sbalzato in aria, l'uomo ha riportando vari traumi.

I soccorsi

Soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto all'ospedale San Luca di Vallo per le cure del caso.