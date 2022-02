Doppio incidente stradale a Pagliarone: ciclista travolto e auto tamponata

Tensione e sirene spiegate a Pagliarone, dove in pochi minuti si sono verificati due incidenti stradali. Dapprima un ciclista, un uomo di 65 anni, è stato travolto da un'auto.

I soccorsi

Ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale. L'automobilista si è fermato per prestargli sul corso. Sul posto sono giunti i volontari del VoPi ed i carabinieri per gli accertamenti di rito.

L'altro incidente

Sulla corsia opposta, forse per distrazione, l'autista di un camion ha tamponato un'auto che sopraggiungeva. Ancora caos e traffico in tilt.