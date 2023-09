Incidente sul Viadotto Gatto, travolto da un camion: grave ciclista

Incidente sul viadotto Gatto a Salerno. Un uomo è stato travolto da un camion mentre si trovava in sella alla sua bici. Sul posto sono intervenuti gli uomini di "Strade Sicure" e gli operatori del soccorso del 118, che hanno provveduto a trasportare in ospedale in codice rosso il ciclista coinvolto nel sinistro. L'uomo è in gravi condizioni. In corso di accertamento la dinamica dell'incidente.