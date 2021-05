Incidente a Pellezzano, ciclista cade in un sentiero: salvato dalla Protezione Civile

Tempestivo intervento della Protezione Civile “Santa Maria delle Grazie” di Pellezzano. Soccorso un ciclista che con la sua mountain bike aveva subito un incidente in montagna in località Taborra. Il giovane malcapitato si trovava da solo a percorrere i sentieri di questa zona impervia quando, all’improvviso, per causa in corso di accertamento, ha subito un incidente che lo fatto impattare al suolo rovinosamente. Fortunatamente, il ciclista non ha subito alcun trauma cranico (grazie alla protezione del casco) e ha avuto la prontezza di riflessi di allertare i soccorsi.

I soccorsi

La macchina dei soccorsi si è immediatamente messa all’opera coordinata dalla cabina di regia della locale Protezione Civile, presieduta da Agostino Napoli. Nella circostanza, anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, è stato informato dell’accaduto e subito si è attivato, insieme al coordinatore Napoli, per seguire e collaborare alle operazioni di soccorso. Attesa la natura estremamente impervia di quella parte del territorio, si è reso necessario l’intervento di uno speciale mezzo tecnico in dotazione esclusiva alla Protezione Civile “Santa Maria delle Grazie”, guidato da una persona esperta, che si è tempestivamente posta sulle tracce del malcapitato, rinvenendolo in brevissimo tempo e apprestandogli le prime cure del caso.Nel frattempo sono stati allertati, i carabinieri della locale stazione di Pellezzano, gli agenti della locale Polizia Municipale e il 118. Un vigile urbano, inoltre, si è recato col mezzo della Protezione Civile sul luogo dell’incidente verificando la presenza del ciclista in panne. Lo sfortunato atleta è stato prontamente “immobilizzato” e caricato su una barella dell’ambulanza del 118, che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale di Cava de’ Tirreni, dove attualmente si trova sotto osservazione. Dalle prime risultanze cliniche apprende che nella notte è stato sottoposto ad intervento alla spalla. Le sue condizioni, tuttavia, non destano particolari preoccupazioni.

Il commento

“Ringrazio – dichiara il primo cittadino Morra – il pronto intervento della locale Protezione Civile “Santa Maria delle Grazie”, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari che si sono immediatamente attivati per soccorrere il ciclista rimasto in panne ed isolato in una zona impervia del nostro territorio. Ancora una volta esprimo la mia più profonda gratitudine agli organi della locale Protezione Civile per il brillante intervento di salvataggio, per l’ottima regia coordinatrice e la tempestività ed incisività dell’intervento prestato, all’insegna della grande professionalità, che si manifesta anche in altre circostanze”. Anche il presidente Napoli ha ringraziato tutti i soggetti intervenuti in questa operazione di soccorso.