Incidente sulla Cilentana: camion contro il guardrail, si indaga

Tensione, stamattina, sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo di Pattano. Un camion cisterna, infatti, per cause da accertare, è finito contro il guardrail. Sul posto, i vigili del fuoco e i sanitari del 118: il conducente, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite.

Gli accertamenti

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro. Si indaga.