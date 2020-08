Incidente sulla Cilentana, auto si ribalta ad Agropoli: due feriti

Tragedia sfiorata, nella tarda serata di ieri, lungo la Cilentana. Un’automobile (Ford Fiesta), infatti, si è improvvisamente ribaltata tra gli svincoli di Agropoli Nord e Agropoli Sud per cause in corso di accertamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale le due persone presenti all’interno della vettura, che erano rimaste bloccate tra le lamiere. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. I medici dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania gli avrebbero diagnosticato solo ferite e contusioni non preoccupanti. Sono in corso le indagini da parte dei militari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.